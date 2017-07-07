Коли коментарі зайві: емоції лідерів G20 під час саміту в Гамбурзі (фоторепортаж)

Судячи з емоцій на обличчях світових лідерів під час саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі, як і очікувалася, переговори проходять досить важко, а атмосфера - напружена.

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Втім, між частиною політиків все ж можна прослідкувати і приязні стосунки.

Як повідомляв УНІАН, довгоочікувана перша зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним почалася близько 17 години за київським часом. Серед іншого політики планують обговорити і ситуацію в Україні.