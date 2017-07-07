У Гамбурзі проходить перша зустріч Путіна і Трампа (фото, відео)

Бесіда проходить у Конгрес-центрі. Для переговорів глав двох держав виділена кімната номер 14. Зустріч розпочалася із запізненням від запланованого часу, передає ТАСС.

У приміщенні біля дальньої стіни встановлені крісла для лідерів. За ними стоять прапори РФ і США. Для інших учасників зустрічі крісла розташовані вздовж кімнати один навпроти одного.

JUST IN: President Trump and Russian President Putin give remarks at the start of their high-stakes meeting at G20 https://t.co/o0Svu2XCAL — CNN (@CNN) July 7, 2017

У зустрічі з російської сторони бере участь глава МЗС Сергій Лавров, з американської - держсекретар Рекс Тіллерсон.

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Раніше в Гамбурзі на саміті G20 Трамп і Путін потиснули один одному руки.

Як повідомляв УНІАН, зустріч президентів США Дональда Трампа і Російської Федерації Володимира Путіна була запланована на 16:45 за київським часом і повинна тривати орієнтовно 35 хвилин.