У Гамбурзі проходить перша зустріч Путіна і Трампа (фото, відео)

17:20, 07 липня 2017
Політика
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Президенти РФ і США - Володимир Путін і Дональд Трамп - проводять зустріч на полях саміту Групи двадцяти.

Володимир Путін і Дональд Трамп / REUTERS

Бесіда проходить у Конгрес-центрі. Для переговорів глав двох держав виділена кімната номер 14. Зустріч розпочалася із запізненням від запланованого часу, передає ТАСС.

У приміщенні біля дальньої стіни встановлені крісла для лідерів. За ними стоять прапори РФ і США. Для інших учасників зустрічі крісла розташовані вздовж кімнати один навпроти одного.

У зустрічі з російської сторони бере участь глава МЗС Сергій Лавров, з американської - держсекретар Рекс Тіллерсон.

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Раніше в Гамбурзі на саміті G20 Трамп і Путін потиснули один одному руки.

Як повідомляв УНІАН, зустріч президентів США Дональда Трампа і Російської Федерації Володимира Путіна була запланована на 16:45 за київським часом і повинна тривати орієнтовно 35 хвилин.

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