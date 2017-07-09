У результаті підриву поліцейського броньовика в Єгипті загинули дві особи

07:07, 09 липня 2017
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Ще дев'ятеро представників поліції отримали поранення.

Ілюстрація / REUTERS

Двоє поліцейських загинули і ще дев'ятеро отримали поранення під час підриву поліцейської бронемашини на півночі Синайського півострова в районі міста Ель-Аріш в Єгипті, повідомляє Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

За даними агентства, бронемашину підірвали в районі Ас-Сафа під час руху по одній із вулиць міста.

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Дана атака збіглася з операцією, що проводиться силами безпеки Єгипту в даному районі. За підсумками операції знищено 16 бойовиків.

Як повідомляв УНІАН,  раніше на півночі Синайського півострова біля міста Рафах у результаті нападу терористів загинули 26 єгипетських військових, ще щонайменше 20 людей отримали поранення.

Відповідальність за напад на єгипетських військових взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

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Теги: #Єгипет#підрив броньовика