У результаті підриву поліцейського броньовика в Єгипті загинули дві особи

Двоє поліцейських загинули і ще дев'ятеро отримали поранення під час підриву поліцейської бронемашини на півночі Синайського півострова в районі міста Ель-Аріш в Єгипті, повідомляє Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

За даними агентства, бронемашину підірвали в районі Ас-Сафа під час руху по одній із вулиць міста.

Читайте такожМіноборони РФ заявило про черговий ракетний удар по об'єктах ІД в Сирії

Дана атака збіглася з операцією, що проводиться силами безпеки Єгипту в даному районі. За підсумками операції знищено 16 бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, раніше на півночі Синайського півострова біля міста Рафах у результаті нападу терористів загинули 26 єгипетських військових, ще щонайменше 20 людей отримали поранення.

Відповідальність за напад на єгипетських військових взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".