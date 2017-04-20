У Єгипті повідомили про ліквідацію трьох ватажків місцевого угруповання ІДІЛ (відео)

Трьох ватажків "Ісламської держави" в Єгипті та 19 членів цього терористичного угруповання знищено внаслідок авіаудару на півночі Синаю. Про це з посиланням на сторінку офіційного представника Збройних сил Єгипту в Facebook повідомляє Reuters.

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Військові заявили, що повітряні удари були спрямовані на бойовиків в Ансар аль-бейт Макдіс, які присягнули на вірність ІДІЛ у 2014 р.

На сторінці єгипетської армії не назвали імен лідерів угруповання, але описали одного як найбільш авторитетного її члена, іншого - як головного її юриста, а третього - як відповідального за допити.

Єгипет посилює безпеку напередодні візиту до країни Папи Римського Франциска наступного тижня.