У Латвії оштрафували школу за російську мову на екзамені

У латвійській столиці Державна служба якості освіти оштрафувала Даугавгрівську середню школу за те, що під час іспиту із математики вчителі давали роз’яснення учням російською мовою. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що таке порушення помітив інспектор служби, адже іспити в Латвії повинні проходити латиською мовою.

Як повідомляв УНІАН раніше, кожен двадцятий громадянин України вважає себе росіянином. Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі. Як показали результати дослідження, дев'ять з десяти респондентів (92,6%) вважають себе українцями, кожен двадцятий (5,5%) - росіянином. Дослідження також продемонструвало, що переважна більшість респондентів (81,8%) ідентифікують себе, перш за все, громадянами своєї країни - України.