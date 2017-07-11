Кожен двадцятий громадянин України вважає себе росіянином - дослідження

Кожен двадцятий громадянин України вважає себе росіянином. Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Як показали результати дослідження, дев'ять з десяти респондентів (92,6%) вважають себе українцями, кожен двадцятий (5,5%) - росіянином.

Дослідження також продемонструвало, що переважна більшість респондентів (81,8%) ідентифікують себе, перш за все, громадянами своєї країни - України.

При цьому більш як половина опитаних, які є росіянами за національністю, говорять про себе як про громадян України (55%). Майже чверть з них ідентифікували себе як громадяни колишнього СРСР (24,8%). У зв'язку з цим соціологи відзначають, що громадянами колишнього СРСР називають себе переважно ті, хто мешкає на сході України (12% мешканців регіону), та ті, чий вік становить 60 років і більше (10,5% представників цієї вікової групи).

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Також громадянами світу вважають себе молоді люди у віці 18-29 років - 10,2%, та респонденти, які проживають на півночі України, - 11,9%.

60,4% українців вказали, що вдома переважно спілкуються українською мовою, у той час, як 37,8% - російською, іншими мовами - 1,6%.

Соціологи зазначають, що той факт, що у дослідженні не брали участі жителі окупованих територій, більшість яких традиційно вважаються російськомовними, міг вплинути на остаточний результат щодо цього показника. Російською переважно спілкуються на сході України (74,7%), українською - на заході (96,5%).

Під час проведення дослідження соціологи використовували два методи: фокус-групові дискусії та особисте інтерв'ю. Зокрема, у квітні було проведено 6 фокус-груп, по дві (з прихильниками і супротивниками ідеї євроінтеграції) у кожному з трьох міст: Києві, Львові та Дніпрі. До участі у дискусіях запрошувались українці віком від 18 до 65 років. Кожна з груп складалася порівну з чоловіків і жінок.

У травні-червні, після проведення фокус-групових дискусій, було проведено особисті інтерв'ю відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2 тис. респондентів у віці від 18 років в усіх регіонах (без врахування окупованих територій АР Крим, міста Севастополь, Донецької і Луганської областей). Польовий етап дослідження проходив з 26 травня по 6 червня 2017 року. Похибка репрезентативності не перевищує +/- 2,2%.