Санкції проти Катару з боку арабських країн залишились чинними

Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Єгипет залишили в силі санкції щодо Катару. Як йдеться у спільній заяві чотирьох держав, поширеній у вівторок, 11 липня, вони мають намір простежити, наскільки серйозно Катар вестиме боротьбу з тероризмом та сприятиме стабільності та безпеці у регіоні, як повідомляє DW.

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Дипломатичні і економічні відносини чотирьох країн з Катаром були розірвані понад місяць тому. Катар обвинувачується в підтримці терористичних угруповань і тісних зв'язках з іранськими шиїтами. У Катарі відкидають всі звинувачення та заявляють про неможливість виконати висунутий раніше ультиматум, який складається з 13-ти вимог.

Нагадаємо, у вівторок міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані та держсекретар США Рекс Тіллерсон підписали угоду про спільну боротьбу з тероризмом. Сторони мають намір вжити більше зусиль з припинення фінансування терористичних угруповань.

Утім, чотири арабські країни, які пред'явили ультиматум Досі, назвали домовленості між Катаром та США "недостатніми". Не слід довіряти обіцянкам катарської влади, а потрібно ретельно моніторити, наскільки серйозно Катар збирається боротись з тероризмом.

12 липня в місті Джидда в Саудівській Аравії відбудуться переговори Тіллерсона з міністрами закордонних справ чотирьох арабських країн, де буде обговорюватися поточна криза.