Тарантіно зніме фільм про жорстокі убивства, скоєні "Сім'єю" Чарльза Менсона
Головного героя, ймовірно, зіграє Семюел Л. Джексон.
Американський режисер Квентін Тарантіно планує зняти фільм про серійного вбивцю Чарльза Менсона. Про це повідомляє Variety з посиланням на джерела, передає 112.ua. Відзначається, що кінематографіст вже написав сценарій картини.
Тарантіно також планує зібрати "зіркову команду" акторів. За інформацією джерел, режисер зустрівся з австралійською актрисою Марго Роббі і запропонував їй роль Шерон Тейт.
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Головного героя, ймовірно, зіграє Семюел Л. Джексон. Роль детектива можуть віддати Бреду Пітту. У стрічці також збираються задіяти актрису Дженніфер Лоуренс.
У створенні картини також візьмуть участь Харві і Боб Вайнштейни, продюсери таких проектів, як "Кримінальне чтиво" і "Безславні виродки".
Як відомо, Чарльз Менсон в 1969 році разом із членами своєї комуни "Сім'я" увірвався в один з будинків у Лос-Анджелесі і вбив дружину кінорежисера Романа Поланскі актрису Шерон Тейт і чотирьох її друзів. Крім того, Менсона визнали винним ще у двох вбивствах, хоча, за деякими даними, їх було більше. В даний час він відбуває довічний термін у каліфорнійській в'язниці.
Нещодавно 54-річний Тарантіно зробив пропозицію руки і серця 32-річній ізраїльській співачці Даніелі Пік.