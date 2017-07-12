Тарантіно зніме фільм про жорстокі убивства, скоєні "Сім'єю" Чарльза Менсона

Американський режисер Квентін Тарантіно планує зняти фільм про серійного вбивцю Чарльза Менсона. Про це повідомляє Variety з посиланням на джерела, передає 112.ua. Відзначається, що кінематографіст вже написав сценарій картини.

Тарантіно також планує зібрати "зіркову команду" акторів. За інформацією джерел, режисер зустрівся з австралійською актрисою Марго Роббі і запропонував їй роль Шерон Тейт.

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Головного героя, ймовірно, зіграє Семюел Л. Джексон. Роль детектива можуть віддати Бреду Пітту. У стрічці також збираються задіяти актрису Дженніфер Лоуренс.

У створенні картини також візьмуть участь Харві і Боб Вайнштейни, продюсери таких проектів, як "Кримінальне чтиво" і "Безславні виродки".

Як відомо, Чарльз Менсон в 1969 році разом із членами своєї комуни "Сім'я" увірвався в один з будинків у Лос-Анджелесі і вбив дружину кінорежисера Романа Поланскі актрису Шерон Тейт і чотирьох її друзів. Крім того, Менсона визнали винним ще у двох вбивствах, хоча, за деякими даними, їх було більше. В даний час він відбуває довічний термін у каліфорнійській в'язниці.

Нещодавно 54-річний Тарантіно зробив пропозицію руки і серця 32-річній ізраїльській співачці Даніелі Пік.