"Втомилася за 40 років": жертва зґвалтування режисера Поланскі виступить на його захист

Американка Саманта Геймер, яку в 1977 році у віці 13 років зґвалтував режисер Роман Поланскі, попросить суд Лос-Анджелеса припинити справу про скоєний злочин, повідомив адвокат Поланскі.

Режисер визнав свою провину в 1978 році, провів у в'язниці 42 дні, а потім втік із США, побоюючись, що його угода зі слідством буде скасована, передає Русская служба BBC.

За словами адвоката Гарланда Брауна, що представляє інтереси Поланскі, Саманта Геймер прийде в суд зі своїм чоловіком. "Вона втомилася від цієї справи, яка триває вже 40 років. Вона хоче, щоб усе скінчилося," - пояснює адвокат.

Прохання Геймер не означатиме автоматичного закриття справи проти режисера, зазначив Браун. Рішення про це належить ухвалити судді.

Гарланд додав, що повідомив Поланскі про плани Геймер.

В останні роки Геймер не раз говорила про те, що пробачила режисера, проте в п'ятницю вона вперше публічно виступить на слуханнях у цій справі.

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У 1977 Роман Поланскі вступив в інтимний зв'язок з 13-річною Самантою Геймер (в дівоцтві Гейлі), коли фотографував її для французького журналу Vogue в будинку у актора Джека Ніколсона на Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесі. Ніколсона в цей час не було в місті.

За американськими законами Поланскі загрожувало тюремне ув'язнення строком на 50 років.

Нині 83-річний режисер живе в Парижі, але також володіє квартирою в Кракові на півдні Польщі.