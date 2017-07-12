Москва не чекає поступок від Трампа і сама не готова на них – Кремль

У Кремлі заявили, що Москва не чекає поступок від президента США Дональда Трампа, і сама не готова на них.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Від президента Трампа ніхто не чекає поступок Москві, і Москва не чекає поступок від Дональда Трампа. І президент Путін не говорив про якісь поступки, і ніколи не ставив так питання», - заявив Пєсков.

Водночас він наголосив, що ситуація з дипломатичної власністю Росії у США, до якої наприкінці президентського терміну закрив доступ Барак Обама, носить безпрецедентний характер, і «терпіння спливає».

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«Є розуміння, що дійсно терпіння спливає, оскільки ситуація безпрецедентна: і з точки зору двосторонніх російсько-американський відносин, і з точки зору міжнародного права. Тому, звичайно, Росія не може довго з цим миритися, не залишивши без взаємних заходів. Водночас ми розраховуємо, що якась політична воля буде продемонстрована з боку наших колег у США, щоб виправити допущені порушення міжнародного права», - сказав Пєсков.

При цьому він відмовився коментувати, чи обговорювалася на зустрічі Путіна і Трампа ситуація з російською дипломатичною власністю у США.

Також Пєсков зазначив, що Москва шкодує про часткову заборону на використання продукції «Лабораторії Касперського» у США.

«Так, ми це знаємо. Ми, безумовно, знаємо, що це політизоване рішення. Це компанія комерційна, вона надає комерційні послуги, причому комерційні послуги не тільки конкурентоспроможні, але конкурентопречудові у світі. Компанія буквально кілька днів тому в Єкатеринбурзі на «Іннопромі» презентувала свої міжнародні проекти президенту Путіну», - сказав він.

«Ми шкодуємо у зв'язку з такими рішеннями, але, з іншого боку, у компанії є необхідний юридичний арсенал засобів для захисту своїх інтересів. Але і Росія, як держава, теж продовжуватиме робити усе, що можливо, для захисту інтересів наших компаній», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок, 11 липня, виключила "Лабораторію Касперського", що базується у Москві, з двох списків постачальників, продукція яких схвалена для використання урядовими агентствами.

Рішення ухвалено на тлі побоювань, що програмне забезпечення компанії, що спеціалізується на розробці систем захисту від комп'ютерних вірусів, може застосовуватися Кремлем для кібератак на США.