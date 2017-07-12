Держструктурам США обмежили використання російського софта "Лабораторії Касперського" - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок виключила "Лабораторію Касперського", що базується в Москві, з двох списків постачальників, продукція яких схвалена для використання урядовими агентствами. Як повідомляє Reuters, рішення прийнято на тлі побоювань, що програмне забезпечення компанії, що спеціалізується на розробці систем захисту від комп'ютерних вірусів, може застосовуватися Кремлем для кібератак на США.

Як зазначає видання, виключення зі списків стало найбільш конкретним кроком щодо "Лабораторії Касперського" за останні кілька місяців після появи підозр про те, що компанія може бути занадто тісно пов'язана з російськими розвідувальними службами, яких звинувачують у кібератаках на Сполучені Штати.

Згідно із заявою Адміністрації загальних служб США (GSA), продукти "Лабораторії Касперського" видалили зі списків, що стосуються контрактів на надання послуг у сфері інформаційних технологій і цифрового фотообладнання.

Це рішення було прийнято "після ретельного розгляду", повідомила представник GSA, додавши, що пріоритетним завданням відомства є "забезпечити цілісність і безпеку американських урядових систем і мереж".

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Урядові агентства США, як і раніше, зможуть використовувати продукцію компанії, яка була придбана не в рамках контрактів GSA.

Представники "Лабораторії Касперського" заявили, що не отримували від GSA або будь-якого іншого урядового агентства США повідомлення про зміну свого статусу постачальника.

У заяві, яку наводить інформагентство РИА Новости, йдеться, що компанія є приватною і не має політичних зв'язків ні з однією з держав світу.

"Лабораторія Касперського" виявилася втягнутою в геополітичну боротьбу, де кожна зі сторін намагається використовувати компанію як пішака у своїй грі", - йдеться в заяві прес-служби компанії.

Раніше телеканал ABC з посиланням на джерела в уряді передав, що адміністрація Трампа може заборонити федеральним агентствам використовувати розробки "Лабораторії Касперського".

Як повідомляв УНІАН раніше, у червні Комітет Сенату США з питань збройних сил виступив з ініціативою заборонити міністерству оборони користуватися програмним забезпеченням "Лабораторії Касперського". За день до цього ФБР опитало кілька американських співробітників компанії в рамках розслідування її роботи.