В Євросоюзі зажадали від Лондона визнати фінансові претензії щодо Brexit

Євросоюз зажадав від Великобританії визнати його багатомільярдні фінансові претензії до Лондону за майбутній вихід країни зі складу ЄС (Brexit). Переговори про майбутні стосунки між обома сторонами можуть розпочатися лише після того, як буде досягнуто прогрес по трьом великим питаням - статусу громадян ЄС у Великобританії, Північної Ірландії та фінансових претензій до Лондона, заявив глава делегації ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє на прес-конференції в Брюсселі в середу, 12 липня, як повідомляє DW.

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За його словами, ці три теми нерозривно пов'язані одна з одною. "Прогресу в одній або двох з цих тем буде недостатньо для того, щоб дозволити нам перейти до дискусій про наших майбутніх відносин", - попередив Барньє. Він підкреслив, що фінансові претензії до Великобританії не є вимогою "викупу". Мова йде про фінансові зобов'язання, які Лондон прийняв на себе під час членства в ЄС", - пояснив глава делегації Євросоюзу.

Досі Брюссель називав суми від 40 до 100 млрд євро. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, однак, 11 липня знову відкинув подібні вимоги і назвав ці суми "шантажистськими". У найближчий понеділок, 17 червня, відбудеться перший реальний раунд переговорів між Брюсселем і Лондоном за Brexit.