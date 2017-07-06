Джонсон: Британія проводить найважчу кампанію проти послаблення антиросійських санкцій

Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон запевнив прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана в довгостроковій підтримці України та готовності надати нелетальну військову допомогу.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Лондоні в рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, передає УНІАН.

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За його словами, Велика Британія є однією з країн, яка постійно бореться з тим, щоб не були зняті санкції з Росії після її дій в Криму та на сході України.

«Сполучене Королівство не лише намагається брати на себе провідну роль у просуванні реформ в Україні, що також вкрай важливо, але ми також одна з тих країн, яка проводить найважчу кампанію щодо унеможливлення будь-якого послаблення санкцій проти Росії через те, що росіяни зробили у Криму і на сході України», - заявив Джонсон.

«І, як ви знаєте, Велика Британія готова надати ще допомогу, нелетальну військову до України: це і морське обладнання, і автомобілі. І ми будемо підтримувати Україну. Ми розуміємо, що ми будемо підтримувати її довгостроково», - зазначив він.

Як передає Радіо Свобода, Джонсон також додав, що Україні необхідна виборча реформа до наступних парламентських виборів 2019 року, починаючи з призначення нової Центральної виборчої комісії і запровадження суворіших правил і покарань за виборчі порушення.

Ті, хто мав вигоди від старої системи, звичайно, будуть руками й ногами боротися за ті свої привілеї

«Ті, хто мав вигоди від старої системи, звичайно, будуть руками й ногами боротися за ті свої привілеї. Але Україна має перевагу – чудовий набір лідерів в уряді, в парламенті, у громадянському суспільстві. З багатьма з них я вже мав честь зустрітися. І я вірю, що ці люди віддані своїй країні і рішуче налаштовані збудувати вільну й заможну Україну. І я цілком упевнений, що вони доможуться свого і подолають тих, хто волів би перешкодити поступові України задля особистої вигоди», – сказав Борис Джонсон.

«Думаю, всі погодяться, що треба зробити більше, щоб сповнити ідеали тих, хто сміливо стояв під кулями снайперів під час революції на Майдані. Корупція має бути викорінена, і я думаю, що з цим погоджуються всі», – сказав Джонсон.