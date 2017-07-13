В Лос-Анджелесі відбулась прем'єра 7-го сезону "Гри престолів" (фотогалерея)

Члени акторського складу телесеріалу "Гра престолів" позували на прем'єрі 7-го сезону, яка відбулася у Лос-Анджелесі напередодні, 12 липня.

Нагадаємо, що прем'єра сьомого сезону «Гри престолів» на телебаченні відбудеться 16 липня.

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Повідомлялось, що фінал нового сезону серіалу "Гра престолів" буде найдовшим епізодом в історії проекту.

За словами одного з творців шоу Дена Уайса, в новому сезоні будуть показані два епізоди довше 60 хвилин. "Один буде нашим найтривалішим епізодом в історії - він триватиме близько 90 хвилин. Інший стане найкоротшим епізодом довжиною 50 хвилин", - додав Девід Беніофф.