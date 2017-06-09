Фінальна серія сьомого сезону "Гри престолів" стане найдовшою в історії проекту

Фінал нового сезону серіалу "Гра престолів" буде найдовшим епізодом в історії проекту. Крім того, в сьомому сезоні також буде показана найкоротша серія, повідомляє DT.UA з посиланням на Entertainment Weekly.

Читайте такожВ Гарвардському університеті запускають курс по серіалу "Гра престолів"За словами одного з творців шоу Дена Уайса, в новому сезоні будуть показані два епізоди довше 60 хвилин. "Один буде нашим найтривалішим епізодом в історії - він триватиме близько 90 хвилин. Інший стане найкоротшим епізодом довжиною 50 хвилин", - додав Девід Бениофф.

До цього найдовшим епізодом серіалу був фінал шостого сезону тривалістю 69 хвилин.

Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку цього року, замість звичних для глядача березня-квітня. Творці серіалу також підтвердили те, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не з 10, як попередні сезони.