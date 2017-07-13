Літак на смерть здув туристку на карибському пляжі (відео)

Літак на смерть здув туристку на карибському пляжі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На карибському острові Сен-Мартен при приземленні літаки пролітають всього в тридцяти метрах над головами відпочиваючих. 57-річна жінка спостерігала за зльотом, тримаючись за огорожу аеропорту, коли її здуло повітряною хвилею від вибуху турбіни і кинуло на тротуар.

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Постраждалу терміново доставили в госпіталь і вона померла від важкої травми голови.

Раніше у Харкові чоловік розбився на смерть, змінюючи лампочку у вуличному ліхтарі.