У Харкові чоловік розбився на смерть, змінюючи лампочку у вуличному ліхтарі
13:28, 14 червня 2017Інциденти
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Від отриманих при падінні травм чоловік помер на місці.
У поліції відкрили справу з позначкою "нещасний випадок" / 057.ua
У Харкові чоловік розбився на смерть, змінюючи лампочку у вуличному ліхтарі.
Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Харківській області.
Як розповіли в поліції, на своїй дачі 64-річний харків'янин намагався замінити лампочку, не втримався і впав. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
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У поліції за даним фактом відкрили виробництво за ст. 115 КК України із позначкою "нещасний випадок".
Нагадаємо, в центрі Житомира хлопець вчинив самогубство, стрибнувши з підвісного моста.
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