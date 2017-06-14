У Харкові чоловік розбився на смерть, змінюючи лампочку у вуличному ліхтарі.

Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Харківській області.

Як розповіли в поліції, на своїй дачі 64-річний харків'янин намагався замінити лампочку, не втримався і впав. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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У поліції за даним фактом відкрили виробництво за ст. 115 КК України із позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, в центрі Житомира хлопець вчинив самогубство, стрибнувши з підвісного моста.