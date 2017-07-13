У Лондоні запевняють, що мають усі необхідні ресурси для Brexit

Великобританія роз'яснила свою позицію під час переговорів щодо виходу з Європейського Союзу у питаннях правосуддя та ядерної енергетики. Як йдеться в документі, оприлюдненому британським урядом у четвер, 13 липня, країна підтвердила свої наміри вийти з-під юрисдикції європейських судів, а також з Європейської спільноти з атомної енергії (Євратом), як повідомляє DW.

Як йдеться у документі, Лондон розраховує на якомога плавний перехідний період після виходу з ЄС. "Рамки та тривалість такого перехідного періоду можуть відрізнятись для різних типів активів чи органів", - йдеться, зокрема, у документі, повідомляє Reuters.

Речник прем'єрки Великобританії Терези Мей у четвер заявив, що країна має ресурси для виходу з ЄС. "З самого початку ми чітко заявляли, що маємо ресурси, які знадобляться для Brexit", - зазначив речник Мей.

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У свою чергу, заступник міністра з питань Brexit Стів Бейкер заявив, що Лондон не виділить на Brexit "жодним пенні більше, ніж ми маємо виділити". Водночас він відмовився назвати суму, яку Великобританія може заплатити за вихід з ЄС.

Нагадаємо, чергові етапи переговорів щодо Brexit розпочнуться 17 липня, 28 серпня, 18 вересня та 9 жовтня та триватимуть один тиждень щомісяця. Напередодні глава переговорної групи Євросоюзу з питань Brexit Мішель Барньє закликав Лондон визнати існування фінансових зобов'язань перед ЄС. Також він заявив, що Брюссель наполягатиме, щоб Європейський суд залишався "найвищим гарантом" дотримання прав експатів з ЄС, які проживають на території Великобританії, та підданих Сполученого Королівства, що проживають на території країн ЄС.