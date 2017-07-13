США і Росія працюють над режимом припинення вогню ще в одному районі Сирії - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США і Російська Федерація працюють над встановленням режиму припинення вогню ще в одному районі Сирії.

Про це Трамп повідомив на спільній прес-конференції з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці в Парижі, що транслювалась на сайті Білого дому.

Як зазначив американський лідер, після його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках саміту "Великої двадцятки" минулого тижня, на південному заході Сирії вдалося досягнути виконання угоди про припинення вогню.

"Ми досягли режиму припинення вогню, який наразі тримається вже майже п'ять днів", - заявив Трамп.

Також президент США додав, що можливо п'ять днів не є довгим періодом, але у ситуації із Сирією "це дуже тривалий період часу".

"І це стало результатом підтримання комунікації з країною (з Росією - УНІАН). Під час цього п'ятиденного періоду багато життів було збережено, багато людей не загинули, жодного пострілу не було зроблено у дуже, дуже небезпечній частині світу. І це в одній із найнебезпезпечніших частин Сирії", - наголосив Трамп.

"Тому, завдяки певній комунікації і діалогу, ми змогли досягти режиму припинення вогню. І це буде продовжуватися певний час, і, відверто кажучи, ми працюємо над другим етапом припинення вогню у дуже неспокійній частині Сирії. І якщо ми досягнемо цього, і раптово ще у декількох районах, ви отримаєте ситуацію, коли не будуть здійснюватись постріли у Сирії", - сказав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня Сполучені Штати, Росія та регіональні країни Близького Сходу досягли угоди про припинення вогню на території південного заходу Сирії, яка є однією із зон, де впродовж шести років триває війна.