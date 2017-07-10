Сили Асада порушили узгоджене Трампом і Путіним перемир'я в Сирії

У понеділок, 10 липня, на півдні Сирії було порушено припинення вогню, узгоджене президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє у Facebook команда з розслідувань збройних конфліктів в Сирії і в Україні Conflict Intelligence Team, пише Еспресо.

Так, з ранку надійшло повідомлення про багаторазове порушення перемир'я військами сирійського президента Башара Асада.

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Сирійська правозахисна організація "Центр документування порушень" повідомляє про обстріл позицій антиасадовських сил, представлених в цьому районі в основному "Вільною сирійською армією". Повстанців обстрілюють з мінометів, танків, артилерії і станкових кулеметів.

Дослідники сирійського конфлікту заявляють, що ірано-асадовські підрозділи за підтримки авіації і артилерії почали наступ в напрямку йорданського кордону, зайнявши позиції повстанців.