У Сенаті США звинуватили Кремль у спробі держперевороту в Чорногорії

Комітет Сенату США зі збройних сил у четвер, 13 липня, звинуватив Москву в організації спроби антиурядового путчу в Чорногорії в 2016 році.

Про це пише видання Foreign Policy, передає DW.com.

На спеціальному засіданні, присвяченому цим подіям, віце-президент Атлантичної ради США Деймон Вілсон заявив, що переворот в Чорногорії був російським планом "Б". Його здійснили після того, як інші заходи, такі як агітація проти вступу в НАТО, вплив сербської православної церкви, кампанія в ЗМІ та соціальних мережах не допомогли Кремлю домогтися потрібного йому результату виборів в цій балканській країні.

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У зв'язку з цим Вілсон запропонував удосконалити стратегію США щодо РФ і зробити ставку на економічні санкції лише як на один з її інструментів.

Москва веде "тіньову війну", головна мета якої - дестабілізувати західний світ і створити образ Росії як другого полюсу світової влади, протилежної США. Про це заявив на засіданні експерт Центру аналізу європейської політики Януш Бугайський.

"Європа є основним полем битви в цій боротьбі за вплив, в якій Москва не визнає незалежність або цілісність жодної з тих, хто потрапив у її поле зору держав", - заявив він, підкресливши, що Балкани бачаться Москві "м'яким підчерев'ям Європи".

5 червня 2017 року Чорногорія стала 29-м членом НАТО. Рішення про вступ у Північноатлантичний альянс, прийняте парламентом країни в кінці квітня, далося депутатам нелегко: голосуванню передувала тривала політична боротьба. На підсумковому засіданні було трохи більше половини депутатів: у цей час опозиція проводила біля будівлі парламенту акцію протесту.

Раніше, восени 2016 року прокуратура Чорногорії оголосила про запобігання спроби державного перевороту і замаху на тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановіча. За даними правоохоронних органів, в групу змовників, крім сербських націоналістів, входили і два агента російської розвідки. Москва офіційно відкинула будь-яку причетність до організації путчу.