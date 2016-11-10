Прем'єр Чорногорії звинуватив проросійську опозицію в спробі його вбивства, від РФ вимагає пояснень

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Я розглядаю їх діяльність як участь у підготовці мого вбивства і спробі відібрати у Чорногорії незалежність", - сказав Джуканович.

Прем'єр Чорногорії також закликав Росію пояснити роль її громадян під час подій 16 жовтня, заявивши, що чекає відповіді Москви на наступному етапі розслідування в Чорногорії.

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"Якщо ми хочемо вірити в те, що російська держава не має нічого спільного з цим, тоді вона повинна сказати, хто ці люди і які їхні імена", - зазначив Джуканович.

Як повідомлялося, прокурор Чорногорії прокурор Мілівоє Катніч заявив, що "російські націоналісти" планували вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановіча, щоб привести до влади опозиційну партію.

Кремль категорично відкинув можливість причетності Москви до спроб організації будь-яких протиправних дій в Чорногорії.