РФ збирається розширити військову базу в Сирії

Міноборони Росії має намір на законодавчому рівні розширити технічні можливості пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ в сирійському Тартусі, повідомив в п'ятницю на пленарному засіданні Держдуми голова комітету з оборони Володимир Шаманов, як повідомляє РИА "Новости".

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"На підході ще питання ратифікації про розширення технічних можливостей бази в Тартусі, де наш Військово-морський флот зможе придбати нові можливості по використанню корабельних груп, які перебувають у зоні", — сказав Шаманов.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Сполучені Штати, Росія і регіональні країни Близького Сходудосягли угоди про припинення вогню на території південно-заходу Сирії, яка є однією із зон, де протягом шести років йде війна.

Пізніше Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США і росія працюють над встановленням режиму припинення вогню ще в одному районі Сирії.