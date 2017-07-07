Росія активізувала розвідку в США після президентських виборів - CNN

Російські шпигуни активізували збір розвідувальних даних в США після президентських виборів. Про це з посиланням на представників діючих і колишніх представників спецслужб США пише CNN.

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Вони вважають, що один з найбільших противників США відчуває себе "підбадьореним" через відсутність будь-якої серйозної відповіді від адміністрації Трампа і Обами.

"Росіяни підтримували агресивну позицію в США, і успішне втручання у вибори не відлякало їх", - сказав колишній високопоставлений співробітник розвідки, знайомий з діями адміністрації Трампа.

За словами відставного голови відділу ЦРУ з російських операцій Стіва Хола, росіяни можуть шукати додаткову інформацію про адміністрацію Трампа, яка може виявитися непередбачуваною для Москви.

"Щоразу, коли відбувається погіршення відносин між країнами, шпигунство і збір розвідувальних даних стає набагато важливішим, оскільки вони намагаються визначити плани і наміри уряду", - сказав Хол.

За словами кількох нинішніх і колишніх високопоставлених представників американської розвідки, з листопадових виборів американська розвідка та правоохоронні органи фіксують збільшення кількості ймовірних російських розвідників, які знаходяться в США під прикриттям.

Вони вважають, що наразі у росіян в США є близько 150 ймовірних агентів. Офіційні особи сказали CNN, що РФ поповнює їхні ряди після того, як в грудні США вигнали 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві і втручання у вибори.