Макрон і Трамп домовились про створення "дорожньої карти" щодо Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп погодились співпрацювати у створенні політичної дорожньої карти, спрямованої на вирішення конфлікту в Сирії.

Домовленість була досягнута під час дводенного візиту Трампа до Парижу, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Deutsche Welle.

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"Що стосується ситуації в Іраку та Сирії, ми домовилися продовжувати працювати разом, зокрема, щодо створення дорожньої карти для повоєнного періоду", - сказав Макрон.

Він зазначив, що його розбіжності з Трампом щодо кліматичної угоди, не повинні мати впливу на інші сфери, де обидві країни поділяють "основні спільні цілі".

"Ми попросили наших дипломатів працювати в цьому напрямку, тому в найближчі кілька тижнів конкретна ініціатива може бути прийнята і направлена п’яти постійним членам Ради Безпеки ООН", - сказав Макрон.