Макрон: з Путіним необхідно підтримувати зв'язок щодо складних питань, незважаючи на розбіжності

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон заявляє, що, незважаючи на розбіжності у відносинах з Російською Федерацією, з її президентом Володимиром Путіним необхідно підтримувати зв'язок щодо складних питань на міжнародній арені.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Єлисейському палаці в Парижі, яка транслювалася на сайті Білого дому.

Макрон зазначив, що Франція і Росія не мають таких добрих відносин, які Франція має із Сполученими Штатами. Проте, за його словами, обидві країни підтримують певні відносини з РФ. Зокрема, він нагадав, як Трамп провів більш ніж двогодинну зустріч з Путіним у рамках саміту "Великої двадцятки" минулого тижня. І також французький лідер згадав про свої дві зустрічі з російським президентом у Версалі й в рамках саміту G20.

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"Ці відносини дуже важливі (з Росією - УНІАН). У нас є багато розбіжностей. У нас, очевидно, є багато потрясінь з Росією. Але за поточних умов, особливо на Середньому Сході, необхідні спільна співпраця, обмін інформацією, висловлення розбіжностей та спроби знайти рішення", - заявив Макрон і додав, що саме такої позиції дотримується у відносинах з РФ.

Він зауважив, що, незважаючи на це, відносини з РФ між країнами мають довготривалий характер, і, на його думку, це важливо, що він та Трамп "мають прямі контакти і розмови з президентом Путіним".