Посольство України у Великобританії відреагувало на затримання бойовика "ЛДНР"

Посольство України у Британії відреагувало на вирок Бенджаміну Стімсону, який воював в лавах бойовиків на Донбасі.

Про це дипломатичне представництво написало в своєму Twitter.

"Цей випадок повинен відправити потужний сигнал усім тим, хто розглядає можливість приєднання до проросійських терористичних організацій ДНР/ЛНР в Україні", - сказано в повідомленні.

Британський суд вперше визнав громадянина країни винним у терористичній діяльності у зв'язку з його участю в конфлікті на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, суд у Манчестері засудив британця Бенджаміна Стімсона, який перебував у складі збройних формувань "ДНР" і "ЛНР", до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці.

Читайте такожУ Польщі затримали австрійця за підозрою у скоєнні злочинів на Донбасі

Суддя уточнив, що засуджує Стімсона до восьми років ув'язнення, але віднімає третину цього строку за визнання провини.

"Ми приголомшені вироком. Він занадто суворий", - заявив батько засудженого Мартін Стімсон.

"Мені шкода, що мій син туди поїхав. Ми про це не знали. Ми думали, він працює на фермі", - додав він.

Сторона звинувачення говорила про те, що Стімсон мав "намір при сприянні інших осіб здійснити акти тероризму".

Однак суддя не знайшов доказів того, що Стімсон безпосередньо брав участь у збройному конфлікті.

Суддя постановив, що Бенджамін Стімсон не має екстремістських поглядів і не зараз являє небезпеки для населення Британії.

Спочатку Стімсон також звинувачувався у підготовці і здійсненні терористичних актів, але потім ці звинувачення були зняті.

Бенджаміну Стимсону 41 рік. Він народився і виріс на півночі Англії. Восени 2015 року журналісти ВВС зустріли його неподалік від Дебальцевого.

Він розповів, що відправився на Донбас, оскільки вдома не бачив жодних перспектив. На той момент він вже півтора року сидів без роботи.

Але не менш важливими для британця були й ідеологічні причини.

"Я вважаю, те, що відбувається, західною імперіалістичною агресією проти Росії, проти людей, які не грають в західні ігри", - сказав він журналістам.

При цьому він говорив, що за три місяці, проведені на сході України, він ще жодного разу не стріляв у ворога.

На суді Бенджамін Стімсон заперечував свою участь у військових діях. За його словами, він провів на сході України чотири місяці, працюючи водієм швидкої допомоги.

Судячи з матеріалів справи, під час його перебування на Донбасі британець провів кілька тижнів у лікарні через проблеми зі шлунком, а потім досить багато часу перебував у тиловому розташування формувань "ДНР", лише епізодично виїжджаючи на передову.