Британця, який воював на Донбасі за бойовиків, засудили до 5 років в'язниці

Британський суд вперше визнав громадянина країни винним у терористичній діяльності у зв'язку з його участю в конфлікті на Донбасі. Суд у Манчестері засудив британця Бенджаміна Стімсона, який перебував у складі збройних формувань самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", до п'яти років і чотирьох місяців в'язниці, передає Русская служба ВВС.

Суддя уточнив, що засуджує Стімсона до восьми років ув'язнення, але віднімає третину цього строку за визнання провини. Суддя постановив, що Бенджамін Стімсон не має екстремістських поглядів і зараз не являє небезпеки для населення Британії.

Бенджамін Стімсон прибув до Москви на початку серпня 2015 року. Звідти за допомогою людей, з якими він познайомився в соціальних мережах, британець переправився на Донбас і приєднався до одного з загонів самопроголошеної "ДНР".

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Стімсон був затриманий в аеропорту Манчестера в кінці листопада 2015 року - як тільки він повернувся до Великобританії. Як повідомляється в матеріалах справи, він був допитаний; в ході огляду його речей спецслужби виявили військову форму з нашивками "Новоросії".

У суді він стверджував, що не брав участі у бойових діях, а відправився в Донбас з гуманітарною місією.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандального прокремлівського пропагандиста Грема Філліпса видворили з будівлі британського парламенту.