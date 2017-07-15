На Гаваях загорівся 36-поверховий будинок, є жертви (фото, відео)

У Гонолулу (США, штат Гаваї) вдень 14 липня (близько 3 години ночі 15 липня за Києвом) спалахнула пожежа в 36-поверховому житловому хмарочосі Marco Polo.

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У результаті пожежі загинули три людини, пише гавайське видання Star Advertiser.

Щонайменше дві людини були госпіталізовані через отруєння димом.

Пожежа виникла на 26-му поверсі, а потім перекинувся вище. Вежа Marco Polo побудована в 1971 році.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня в 27-поверховому житловому будинку в західному Лондоні сталася пожежа, жертвами якої стали 79 осіб.