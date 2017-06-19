Поліція Лондона оцінила кількість жертв пожежі в багатоповерхівці в 79 осіб

Кількість загиблих внаслідок масштабної пожежі в багатоповерхівці у західній частині Лондона може становити 79 осіб.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

За даними поліції, кількість людей, які загинули або є зниклими безвісті, проте могли загинути, зросла до 79 осіб.

Начальник поліції Лондона Стюарт Канді сказав, що п'ятьох з цих осіб офіційно було опізнано.

За його словами, "жахлива реальність" полягає у тому, що, ймовірно, всіх жертв не вдасться ідентифікувати.

Представник поліції додав, що кількість загиблих ще може змінитися, але не так істотно, як в останні дні.

Читайте такожТрамп має намір відвідати Лондон після теракту - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, пожежа в 24-поверховому будинку Гренфелл-тауер у районі Північний Кенсінгтон почалася у ніч на 14 червня. Влада заявляє, що на початок пожежі в будівлі могли перебувати до 600 осіб.

Будівля Гренфелл-тауер була побудовано в 1978 році, в ній близько 200 квартир. Мешканці, які врятувалися, говорять, що в будинку не працювала пожежна сигналізація.

У британських висотках не встановлюються системи для гасіння пожеж.

Нагадаємо, раніше Лондонська поліція оприлюднила шокуючі кадри зі знищеної вогнем висотки.