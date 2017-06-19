Поліція Лондона оцінила кількість жертв пожежі в багатоповерхівці в 79 осіб
У поліції зазначають, що, ймовірно, всіх жертв ідентифікувати не зможуть.
Кількість загиблих внаслідок масштабної пожежі в багатоповерхівці у західній частині Лондона може становити 79 осіб.
Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
За даними поліції, кількість людей, які загинули або є зниклими безвісті, проте могли загинути, зросла до 79 осіб.
Начальник поліції Лондона Стюарт Канді сказав, що п'ятьох з цих осіб офіційно було опізнано.
За його словами, "жахлива реальність" полягає у тому, що, ймовірно, всіх жертв не вдасться ідентифікувати.
Представник поліції додав, що кількість загиблих ще може змінитися, але не так істотно, як в останні дні.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа в 24-поверховому будинку Гренфелл-тауер у районі Північний Кенсінгтон почалася у ніч на 14 червня. Влада заявляє, що на початок пожежі в будівлі могли перебувати до 600 осіб.
Будівля Гренфелл-тауер була побудовано в 1978 році, в ній близько 200 квартир. Мешканці, які врятувалися, говорять, що в будинку не працювала пожежна сигналізація.
У британських висотках не встановлюються системи для гасіння пожеж.
Нагадаємо, раніше Лондонська поліція оприлюднила шокуючі кадри зі знищеної вогнем висотки.