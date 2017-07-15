Напад на туристів в Хургаді: стало відоме ім'я злочинця

Злочинець, який скоїв напад на групу туристів в Хургаді, придбав ножа, з яким накинувся на іноземців, незадовго до інциденту. Про це в суботу повідомив представник Управління безпеки провінції Червоне море, передає ТАСС.

За його відомостями, "злочинець у п'ятницю вранці прибув в Хургаду, відвідав п'ятничну молитву в одній з мечетей міста, потім в господарському магазині придбав кухонний ніж і пішов на набережну, де розташовуються туристичні комплекси".

Як повідомив представник управління, напав на іноземців - 28-річний уродженець єгипетської провінції Кафр-еш-Шейх на ім'я Абдеррахман Шамс ад-Дін. До останнього часу, за твердженням співробітника МВС, він не мав "жодних зауважень з боку органів безпеки ні кримінальної, ні з політичної лінії". Саме тому злочинець безперешкодно приїхав у місто і зміг дістатися в туристичну зону.

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Після атаки на туристів в готельному комплексі злочинець викинув і ніж, і мобільний телефон в море. Вони були знайдені і долучені до справи в якості основних речових доказів.

Сайт Al-Youm Al-Sabia з посиланням на представників служби безпеки повідомив, що злочинець переданий органам Вищої прокуратури державної безпеки Єгипту. Відзначається, що він депортований в Каїр, де і буде продовжено розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Хургаді в одному з місцевих готелівзлочинець напав з ножем на іноземних туристів. В результаті інциденту були вбиті дві громадянки ФРН, поранення отримали дві громадянки Вірменії, мешканка Чехії та росіянка.