У МЗС Німеччини підтвердили загибель своїх громадянок в Єгипті

У результаті нападу озброєного ножем чоловіка на іноземних туристів напередодні на пляжі єгипетського курорту Хургада загинули дві громадянки Німеччини. Цю інформацію, раніше поширену єгипетськими органами влади, підтвердив колишній почесний консул ФРН в Хургаді Петер-Юрґен Елі (Peter-Jürgen Ely) у коментарі зранку у суботу, 15 липня, пише DW.

У МЗС Німеччини вранці в суботу теж підтвердили дані про німецьке громадянство загиблих.

Екс-консул повідомив, що особисто знав обох жінок, які довгий час жили в цьому курортному містечку. Крім того, жінок упізнала одна з їхніх знайомих.

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Напад стався напередодні, 14 липня, на закритому пляжі готелю "El Palacio" у Хургаді. Чоловік з ножем потрапив на територію готелю з громадського пляжу, розташованого поруч. Він напав на кілька груп туристів, в результаті чого, крім двох загиблих, постраждали ще щонайменше чотири особи, повідомило міністерство внутрішніх справ Єгипту. Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило, що серед постраждалих - 36-річна туристка з цієї країни, яка отримала поранення в ногу.

Спочатку єгипетські ЗМІ повідомили, що під час нападу загинуло дві громадянки України. Проте потім ця інформація була спростована. Посол України в Єгипті Геннадій Латій ввечері у п'ятницю повідомив, що під час нападу була поранена жінка, яка народилася в Україні, але є громадянкою Російської Федерації.