США ліквідували в Афганістані місцевого лідера "Ісламської держави"

Військові США вбили лідера угруповання «Ісламська держава» в Афганістані Абу Саєда під час рейду, який проводився у північно-східній провінції Кундуз. Про це повідомили у Пентагоні, передає «Радіо Свобода».

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«Під час рейду були вбиті й інші члени «Ісламської держави», що значно підірвало плани угруповання щодо розширення своєї присутності в Афганістані», – зазначила речниця Пентагону Дана Вайт.

Бойовики «Ісламської держави» обрали Абу Саєда лідером цього угруповання в Афганістані навесні цього року.

Колишнього лідера Абдула Хасіба вбили 27 квітня під час спільної операції афганських і американських військових у східній провінції Нангархар. Його попередник Хафіз Саєд Хан загинув у 2016 році в результаті ракетного удару, завданого американським безпілотником.