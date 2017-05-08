У Пентагоні заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ в Афганістані - ЗМІ

Абдул Хасіб, один з керівників джихадстського угруповання "Ісламська держава" в Афганістані, був убитий під час атаки, вчиненої афганськими і американськими солдатами.

Як повідомили військові США в неділю, 7 травня, загибель Хасиба і ряду інших високопоставлених представників ІД мала місце наприкінці квітня на сході Афганістану, передає DW.com.

За заявою представників армії США, ліквідація Хасиба і його наближених може значно послабити позиції ІД, а також наблизити головну мету військових - знищення всього терористичного угруповання.

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Під час спецоперації, проведеної в афганській провінції Нангархар, були вбиті також двоє американських солдатів. За словами представника Пентагону, вони могли бути помилково застрелені союзниками США на початку багатогодинної бойової операції.

Притулок Хасиба знаходився неподалік від тунельного комплексу, на який американські військові 13 квітня скинули найбільшу неядерну бомбу ("мати всіх бомб"). За даними, отриманими з афганських джерел, таким чином було вбито 92 бойовика ІД. За підрахунками міністерства оборони США, в Афганістані перебувають ще близько тисячі терористів ІД.