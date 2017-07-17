У Сирії обстріляли російське посольство

У сирійському Дамаску обстріляли район, де знаходиться російське посольство. Це сталося 16 липня. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на сирійське державне інформагентство SANA.

Згідно із повідомленням видання, один зі снарядів влучив у комплекс будівель диппредставництва, завдавши збитків, ще один - розірвався поруч із посольством.

Читайте такожЗа роки війни у Сирії загинули понад 300 тисяч людей - правозахисники

В результаті обстрілу постраждали семеро осіб. Наразі жодна зі сторін конфлікту в Сирії не взяла на себе відповідальність за обстріл.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міноборони Росії має намір на законодавчому рівні розширити технічні можливості пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ в сирійському Тартусі