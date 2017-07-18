У США 5 осіб постраждали в результаті ДТП із безпілотним автомобілем Tesla

В американському штаті Міннесота потрапив у аварію безпілотний автомобіль Tesla, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg. В результаті ДТП постраждали п'ять осіб.

Власник автомобіля, 58-річний Дейв Кларк заявив, що аварія сталася після того, як він активував автопілот. Після цього Tesla 2016 року випуску різко прискорилася, злетіла з дороги і перекинулася. У цей момент в машині знаходився сам Кларк і четверо пасажирів. Всі вони отримали легкі травми.

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Повідомлення про аварію прокоментували в компанії Ілона Маска. Прес-служба Tesla повідомила, що компанія веде розслідування інциденту у співпраці з місцевою владою.

«Ми ще не з'ясували, чи була в момент аварії активована функція автопілота транспортного засобу. Немає підстав вважати, що автопілот, який, як визнав NHTSA [Національне управління безпекою руху на трасах] знижує аварійність на 40 відсотків, працював з неполадками», — заявили в компанії.

За даними Bloomberg, на тлі повідомлень про аварії, вартість акцій компанії Ілона Маска знизилася на 4,4%.