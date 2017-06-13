Перший краш-тест: Tesla Model X вгатили в бетонну стіну (відео)

Національне управління безпеки дорожнього руху США (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) провела перший краш-тест кросовера Tesla Model X.

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Ролик з випробуваннями був опублікований на YouTube-каналі CrashNet1.

При проведенні краш-тестів NHTSA відтворює умови, максимально наближені до реальних. Так, при лобовому зіткненні зі стійким бар'єром кросовер розігнали до 35 миль в годину (близько 60 кілометрів на годину). Завдяки тому, що попереду у автомобіля немає двигуна (як і в інших електрокарів), він непогано себе показав у випробуваннях.

Відомство визначило Tesla Model X найвищий рейтинг безпеки у всіх категоріях, пише Electrek. Таким чином, ймовірність отримання травм при лобовому і бічному зіткненні в електрокарі менше 10 відсотків. На даний момент це самий безпечний у світі кросовер.