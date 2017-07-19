Найбільший алмаз у світі хочуть розпиляти і продати частинами (відео)

Найбільший у світі алмаз хочуть продати, щоправда, спочатку його розпиляють на маленькі частинки.

Читайте такожРідкісний рожевий діамант продали за рекордні $31,5 мільйони (фото)Ця неймовірна коштовність під назвою "Леседі ла Рона", що перекладається з ботсванської як "Наше світло", важить 1016 каратів. Її виставили на продаж у червні 2016 року на аукціоні Sotheby's, але покупці запропонували за необроблений камінь лише $61 млн. А от компанія-власник планувала за нього отримати на $9 млн більше. Тому і вирішили продати частинами, аби заробити більше. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

Алмаз розміром з тенісний м'яч знайшла Канадська гірничодобувна компанія в Ботсвані на півдні Африки в листопаді 2015 року. За підрахунками фахівців, каменю - від двох до трьох млрд років.