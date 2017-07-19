В Угорщині зупинились всі міжнародні потяги через повідомлення про бомбу
14:47, 19 липня 2017Світ
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Угорська поліція зупинила рух усіх 18 міжнародних потягів.
Поки що інформація про присутність бомби у котромусь із поїздів не підтвердилася / фото myhungary.net
Поліція проводить обшуки у всіх міжнародних потягах, які курсують Угорщиною, після отриманого повідомлення про бомбу. Про це повідомляє Reuters.
Угорська поліція зупинила рух усіх 18 міжнародних потягів, які курсують у межах країни, та звільнила їх від пасажирів.
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Це трапилось після того, як у правоохоронні органи надійшло повідомлення про закладення бомби. Дзвінок у поліцію був анонімним.
"Поліція проводить обшуки у потягах", - ідеться у повідомленні.
Раніше у Каїрі через вибух бомби загинули шестеро поліцейських.
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