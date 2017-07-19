В Угорщині зупинились всі міжнародні потяги через повідомлення про бомбу

Поліція проводить обшуки у всіх міжнародних потягах, які курсують Угорщиною, після отриманого повідомлення про бомбу. Про це повідомляє Reuters.

Угорська поліція зупинила рух усіх 18 міжнародних потягів, які курсують у межах країни, та звільнила їх від пасажирів.

Читайте такожПотяг, який прямував із Варшави до Берліна, евакуювали через повідомлення про бомбу

Це трапилось після того, як у правоохоронні органи надійшло повідомлення про закладення бомби. Дзвінок у поліцію був анонімним.

"Поліція проводить обшуки у потягах", - ідеться у повідомленні.

Раніше у Каїрі через вибух бомби загинули шестеро поліцейських.