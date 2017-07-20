У Англії та Уельсі вперше зафіксували ріст кількості новонароджених мігрантками

Кількість жінок, які стали матерями після 40 років в Англії і Уельсі, в минулому році виявилася вищою, ніж частка молодих матерів віком до 20 років, свідчать дані Управління національної статистики, передає Бі-бі-сі. Таке відбувається другий рік поспіль - до цього подібний тренд був зафіксований лише після Другої світової війни.

Читайте такожВлада Німеччини придумала, що робити з мігрантамиДані Управління національної статистики також показали, що більше чверті немовлят в Англії та Уельсі в 2016 році з'явилися на світ у матерів, для яких Британія - не рідна країна. Такий показник зафіксований вперше.

Відсоток матерів, народжених за межами Британії, неухильно ріс з 1990 року, коли він становив 11,6%, в 2016-му досяг рекордного рівня в 28,2%.