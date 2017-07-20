Образ Путіна вирізали із двох голлівудських фільмів

У США вирізали із двох голлівудських фільмів образ російського президента Володимира Путіна, пише Hollywood Reporter.

Видання повідомляє, що кіностудія Fox відмовилась від образу президента РФ у стрічці про російську шпигунку «Червоний горобець». В основу фільму покладено роман колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Метьюза, в якому важлива роль відводиться саме Путіну. Інсайдери повідомляють, що таким чином кіностудія вберегла себе від будь яких атак хакерів із РФ.

Читайте такожУ США у зв'язках із Кремлем запідозрили конгресмена-республіканця - ЗМІ

Інша стрічка, із якої «прибрали» образ Путіна – це фільм «Курськ» студії EuropaCorp, в якому розповідається про субмарину «Курськ», яка затонула у 2000 році у Баренцевому морі.

"Для студії випустити фільм про Путіна, який показує його як дурня, було б самогубством", - розповів Аяй Арора, генеральний директор фірми Vera, яка співпрацює зі студіями.

Як повідомляв УНІАН раніше, американський режисер Олівер Стоун розповів, які актори, на його думку, могли б виконати роль президента Росії Володимира Путіна.

"На перший погляд, Джеремі Реннер виглядає трохи як він", - зазначив Стоун. Крім Реннера роль Путіна, на думку Олівера Стоуна, міг би виконати Леонардо Ді Капріо.

"Ді Капріо міг би виглядати як Путін - і він би зміг зіграти Леніна", - заявив режисер.