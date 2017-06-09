Після інтерв'ю з Путіним американський режисер розповів, хто міг би зіграти главу РФ

Американський режисер Олівер Стоун розповів в інтерв'ю виданню The New York Post, які актори, на його думку, могли б виконати роль президента Росії Володимира Путіна, передає РБК.

"На перший погляд, Джеремі Реннер виглядає трохи як він", - зазначив Стоун. Крім Реннера роль Путіна, на думку Олівера Стоуна, міг би виконати Леонардо Ді Капріо.

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"Ді Капріо міг би виглядати як Путін - і він би зміг зіграти Леніна", - заявив режисер.

Але художній фільм про Путіна Стоун знімати не збирається.

"Я не думаю, що у мене вистачило б мужності. Іноді після того, як я подивлюся те, що вийшло, я не впевнений в тому, що ще можу висловити", - заявив він.

Фільм Стоуна "Інтерв'ю з Путіним" буде показаний телеканалом Showtime 12 червня. У Росії права на його трансляцію придбав "Перший канал".

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю Путін заявив, що у випадку війни Росії і США її ніхто не переживе. Відповідаючи на запитання, що б він робив, опинившись в душі з геєм, Путін нагадав, що володіє дзюдо.