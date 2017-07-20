У Саудівській Аравії дівчину, яка гуляла в міні-спідниці, відпустили без висунення звинувачень

Поліція Саудівської Аравії відпустила місцеву модель Хулуд, яка гуляла по вулиці в міні-спідниці, короткому топі і без хустки, не висунувши обвинувачення, передає Бі-бі-сі. На допиті вона не заперечувала, що прогулювалася в такому вигляді, але сказала, що ролик виклали в соцмережу без її відома.

Читайте такожВлада Саудівської Аравії перевіряє відео з дівчиною у міні-спідниціЯк повідомляв УНІАН, кілька днів тому поліція затримала дівчину після публікації у соцмережі Snapchat відео, на якому вона в такому відвертому для країни вигляді гуляє по стародавньому форту Ушайкир.

Відео викликало запеклі суперечки в соцмережах: деякі саудівці закликали арештувати дівчину за порушення ісламських норм і суворого дрес-коду, у той час як інші виступили на захист дівчини і похвалили її за хоробрість.

Жінки в Саудівській Аравії в громадських місцях зобов'язані носити вільний довгий одяг - абайї, а також хустку на голові, якщо вони мусульманки. При цьому немає жодних розпоряджень про те, що носити під абайї.

Відео, що викликало бурхливу дискусію в консервативному мусульманському суспільстві країни, було завантажено на цих вихідних в Snapchat користувачем "Модель Хулуд". На відео дівчина йде по безлюдній вуличці давнього форту Ушайкир. Цей пам'ятник старовини знаходиться в провінції Надж, приблизно в 155 км на північ від Ер-Ріяда. Надж - один з найбільш консервативних регіонів Саудівської Аравії.

Відео швидко підхопили саудівці в "Твіттері", критики використовували хештег "вимагаємо покарання для моделі Хулуд".

Інші ж захищали дівчину, називаючи її "хороброю" і наполягаючи, що їй потрібно дозволити носити, що хочеться.

Закони Саудівської Аравії, що засновані на шаріаті і патріархальних традиціях, сильно обмежують права жінок. Їм, окрім іншого, заборонено водити машину і перебувати в компанії чоловіків, які не є їхніми родичами.