В Саудівській Аравії арештували модель за прогулянку у міні-спідниці (відео)

В Саудівській Аравії все ж вирішили арештувати модель Хулуд за те, що вона прогулялась у міні-спідниці по древньому порту Ушайкір, передає Російська служба ВВС.

Зазначається, що відповідне відео прогулянки з’явилось напередодні в мережі, при цьому сама модель заявляє, що ролик опублікували у соцмережі Snapchat без її відома.

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Дівчина також наголосила, що під час прогулянки її супроводжував чоловік-родич, що відповідає законам країни.

У повідомленні говориться, що справою Хулуд зайнялася Генеральна прокуратура Ер-Ріяда. У разі, якщо дівчину визнають винною, їй загрожує штраф і тюремне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН раніше, влада Саудівської Аравії почала розслідування у зв'язку з публікацією в соцмережах відео молодої дівчини, яка гуляє в спідниці і короткому топі по стародавньому форту Ушайкир. Дівчина на відео - саудівська модель Хулуд. Читайте також ЄСПЛ підтримав заборону на носіння паранджі в Бельгії Відео викликало запеклі суперечки в соцмережах: деякі саудівці закликали її арештувати за порушення ісламських норм, в той час як інші виступили на захист дівчини і похвалили її за хоробрість.