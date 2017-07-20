Пам'ять про Сталіна: більшість росіян готові забути злочини диктатора - опитування

Росіяни швидше готові чути про державні успіхи, ніж про невдачі диктатора Йосипа Сталіна. Про це свідчать дані щоденного опитування «ВЦВГД-Супутник».

Зокрема, більше половини росіян (62%) згодні з тією думкою, що дошки, бюсти, картини тощо, які розповідають про успіхи Сталіна, потрібно розміщувати в публічних місцях. В той же час 65% громадян проти установки знаків, які повідомляють про його невдачі і злочинах.

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На думку 59% респондентів, також не обов'язкова для розміщення на пам'ятних знаках інформація нейтрального характеру.

«Цікаво, що головним мотивом згоди з установкою атрибутів, що містять ту чи іншу інформацію про Сталіна, є аргумент про дотримання історичної правди. Активніше за інших «за» з усіх питань висловлюється молодь, тоді як серед літніх людей більш чітко проявляється позиція незгоди з установкою знаків, які прославляють колишнього главу СРСР», - йдеться у повідомленні.

У той же час, питання про особисте залучення виявив досить високий рівень байдужості: так, 33% росіян в разі розміщення пам'ятного знака Сталіна на сусідньому будинку не проявили б ні явних позитивних, ні негативних емоцій. Позитивно сприйняли б цей факт 42%, негативно - 21%.

Як повідомляв УНІАН раніше, радянський диктатор Йосип Сталін опинився на першому місці в рейтингу видатних особистостей в історії в РФ.

Зазначається, що Сталін випередив у рейтингу президента РФ Володимира Путіна та російського поета Олександра Пушкіна.