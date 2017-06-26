Обігнав Путіна і Пушкіна: росіяни обрали диктатора Сталіна як найвидатнішу особистість - опитування

12:24, 26 червня 2017
Світ
244 0

На перше місце Сталіна поставили 38% опитаних.

Ілюстрація / REUTERS

Радянський диктатор Йосип Сталін опинився на першому місці в рейтингу видатних особистостей в історії в РФ. Про це свідчать дані соціологічного опитування "Левада-центру", пишуть «Известия».

Зазначається, що Сталін випередив у рейтингу президента РФ Володимира Путіна та російського поета Олександра Пушкіна.

Читайте такожУ Москві помер онук Сталіна

На перше місце Сталіна поставили 38% опитаних. Другими за значимістю в історії стали Володимир Путін і Олександр Пушкін — так вважають 34% росіян.

Третє місце в списку дісталося Володимиру Леніну (32%), однак його популярність порівняно з попередніми опитуваннями помітно знизилася. 

Як повідомляв УНІАН раніше, у Москві в рамках "історичної реконструкції" до 82-ї річниці запуску метрополітену біля входу на станцію "Сокольники" вивісили портрети радянського диктатора Йосипа Сталіна та ідеолога геноциду проти українців Лазаря Кагановича. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #опитування в Росії