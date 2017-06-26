Обігнав Путіна і Пушкіна: росіяни обрали диктатора Сталіна як найвидатнішу особистість - опитування

Радянський диктатор Йосип Сталін опинився на першому місці в рейтингу видатних особистостей в історії в РФ. Про це свідчать дані соціологічного опитування "Левада-центру", пишуть «Известия».

Зазначається, що Сталін випередив у рейтингу президента РФ Володимира Путіна та російського поета Олександра Пушкіна.

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На перше місце Сталіна поставили 38% опитаних. Другими за значимістю в історії стали Володимир Путін і Олександр Пушкін — так вважають 34% росіян.

Третє місце в списку дісталося Володимиру Леніну (32%), однак його популярність порівняно з попередніми опитуваннями помітно знизилася.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Москві в рамках "історичної реконструкції" до 82-ї річниці запуску метрополітену біля входу на станцію "Сокольники" вивісили портрети радянського диктатора Йосипа Сталіна та ідеолога геноциду проти українців Лазаря Кагановича.