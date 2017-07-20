Вашингтон розкритикував Туреччину через публікацію карти військових баз США в Сирії

17:21, 20 липня 2017
Світ
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У США заявили, що публікація карти не лише ставить американських військовослужбовців під ризик, але й може привести до зриву операцій проти ІДІЛ.

Прапор Сирії на тлі місцевого ландшафту, ілюстрація / REUTERS

Вашингтон розкритикував Туреччину, яка є партнером США по Північноатлантичному альянсу, за публікацію у державному агентстві Anadolu карти розташування американських баз в Сирії.

Як передає DW.com, у середу, 19 липня, представник американського оборонного відомства Еріка Пахона заявив, що Пентагон не зміг встановити джерело витоку. У той же час він підкреслив: "Нас би серйозно стурбувало, якби представники нашого союзника по НАТО спеціально підставили під удар наших солдатів, опублікувавши таємну інформацію".

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За словами представника міністерства оборони США, публікація цих відомостей не лише ставить американських військовослужбовців під непотрібний ризик, але й може привести до зриву декількох операцій проти терористичного угрупування "Ісламська держава".

Між тим представник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Ібрахім Калин спростував будь-які чутки про можливу причетність турецького уряду до цієї публікації. За його словами, Анкара не має ніякого відношення до цього витоку.

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Теги: #карта військових баз США у Сирії#відносини США і Туреччини