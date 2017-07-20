Путіна зненацька поцілували в центрі Москви (відео)

19:18, 20 липня 2017
Світ
1041 0

На записі видно, як Путін тисне руку жінці, приобіймає її, а згодом вона цілує його у щоку.

Під час прогулянки московським Арбатом російського президента Володимира Путіна поцілувала нібито перехожа. Відео на своїй сторінці в Twitter опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

Читайте такожОбраз Путіна вирізали із двох голлівудських фільмів

Як видно на записі, президент РФ тисне руки нібито перехожим, а потім обіймає одну із жінок, яка й поцілувала його в щоку. 

"Путін прогулявся по Арбату, поговорив з туристами трьома мовами й обійняв прихильницю", - йдеться у підписі Смирнова до відео.

Раніше Смирнов показав відео, як Путін привітався з голубом під час відвідування церкви в Москві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Путіна поцілувала перехожа#поцілунок Путіна у щоку