Путіна зненацька поцілували в центрі Москви (відео)

"С погодой вам повезло": Путин прогулялся по Арбату, поговорил с туристами на трех языках и обнял поклонницу pic.twitter.com/KSupQ2Bxsq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2017

Під час прогулянки московським Арбатом російського президента Володимира Путіна поцілувала нібито перехожа. Відео на своїй сторінці в Twitter опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

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Як видно на записі, президент РФ тисне руки нібито перехожим, а потім обіймає одну із жінок, яка й поцілувала його в щоку.

"Путін прогулявся по Арбату, поговорив з туристами трьома мовами й обійняв прихильницю", - йдеться у підписі Смирнова до відео.

Раніше Смирнов показав відео, як Путін привітався з голубом під час відвідування церкви в Москві.