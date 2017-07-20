Путіна зненацька поцілували в центрі Москви (відео)
На записі видно, як Путін тисне руку жінці, приобіймає її, а згодом вона цілує його у щоку.
"С погодой вам повезло": Путин прогулялся по Арбату, поговорил с туристами на трех языках и обнял поклонницу pic.twitter.com/KSupQ2Bxsq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2017
Під час прогулянки московським Арбатом російського президента Володимира Путіна поцілувала нібито перехожа. Відео на своїй сторінці в Twitter опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.
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Як видно на записі, президент РФ тисне руки нібито перехожим, а потім обіймає одну із жінок, яка й поцілувала його в щоку.
"Путін прогулявся по Арбату, поговорив з туристами трьома мовами й обійняв прихильницю", - йдеться у підписі Смирнова до відео.
Раніше Смирнов показав відео, як Путін привітався з голубом під час відвідування церкви в Москві.