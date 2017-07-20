У Монако з аукціону продали нібито годинник Путіна - ЗМІ

Аукціонний дім у Монако заявив про продаж годинника, власником якого зазначений Володимир Володимирович Путін. Як пише Російська служба ВВС, дорогу модель Patek Philippe отримав невідомий покупець.

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Повідомляється, що годинник Patek Philippe Triple Complication виставили на аукціон Antiquorum з гарантійними документами на ім'я Володимира Володимировича Путіна, він пішов з молотка 19 липня.

Лот номер 239 (Годинник Patek Philipp Platinum Vladimir Putin) був проданий в перший день аукціону (проходить з 19 липня по 21 липня), повідомили в компанії Monaco Legends.

Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication з платиновим корпусом, вічним календарем і золотим циферблатом дуже рідкісна, виробляється обмеженими партіями. Купити її можна лише за спеціальним замовленням і тільки за запитом від особливих клієнтів.

Покупець заплатив за цей годинник 1,054 млн євро, повідомили виданню в Monaco Legends.

Інформація про те, хто став новим власником, засекречена аукціоном. "Годинник продано і ми не можемо розкрити ім'я нового власника з причин конфіденційності цієї інформації", - йдеться у відповіді голови Monaco Legends Motors Клода Коена.

За інформацією видання, новини про те, що аукціонний дім Antiquorum виставив лот Patek Philippe Triple Complication, з'явилися на початку червня на сайті онлайн-магазину з продажу годинників Hodinkee. На фотографії на сайті була вказана документація з ім'ям власника - Mr Vladimir Vladimirovic Putin.

Автори сайту припускали, що годинник вартістю близько 1 млн доларів належить президенту Росії. Проте прес-секретар президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про продаж "годинника Путіна", назвав цю інформацію фейком.

Пізніше компанія, яка проводить аукціон Antiquorum, повідомила, що годинник Patek Philippe Triple Complication було придбано "дуже важливою персоною в подарунок людині, яку звуть Володимир Володимирович Путін".

В гарантійному паспорті Pathek Philippe в 99,9% випадків вказано ім'я фактичного покупця, і лише у виняткових випадках може бути вказане ім'я іншої людини, сказано у відповіді аукціонного дому.