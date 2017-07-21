В Іспанії ексгумували тіло Сальвадора Далі (фото)

В іспанському місті Фігерас почалися роботи з ексгумації тіла художника Сальвадора Далі, яка була санкціонована судом для встановлення батьківства. Про це повідомляє Медуза з посиланням на Associated Press.

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Сальвадор Далі похований у склепі на території створеного ним театру-музею. Для ексгумації необхідно підняти з поховання кам'яну плиту вагою в півтори тонни.

Як пише Deutsche Welle, в першу чергу експерти визначать, в якому стані знаходяться останки і чи зберігся якийсь генетичний матеріал після дії хімікатів, які використовувалися для бальзамування тіла художника.

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Як повідомляв УНІАН, суддя мадридського суду Марія дель Мар Креспо постановила ексгумувати останки художника Сальвадора Далі для експертизи ДНК. Рішення було винесено за позовом Марії Пілар Абель Мартінес, яка намагається довести, що вона — біологічна донька Далі.

Сальвадор Далі помер у Фігерасі в 1989 році у віці 84 років. Він створив понад півтори тисячі картин, ілюстрацій і скульптур і є одним з найбільш відомих представників сюрреалізму.